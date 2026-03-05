Briefe & Pakete: DHL trotzt Flaute – Brief- und Paketgeschäft überrascht

Was früher die rein nationale Bundespost war, ist heute der Weltkonzern DHL mit 584.000 Beschäftigten. Der legt nun Jahreszahlen vor. Ein eigentliches Sorgenkind entpuppt sich als Wachstumstreiber.
Bonn - Trotz der schwachen Weltkonjunktur hat der Logistikkonzern DHL bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz im vergangenen Jahr fiel zwar um 1,6 Prozent auf rund 82,9 Milliarden Euro, unter anderem wegen des schwachen US-Dollars. Zugleich legte das operative Ergebnis (Ebit) von DHL aber um 3,7 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen in Bonn mitteilte.