Briefexplosion in Lidl-Zentrale in Neckarsulm

6 Einsatzkräfte der Polizei vor dem Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm Foto: dpa

Nach der Explosion einer Briefbombe in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm ermittelt die Polizei unter Hochdruck. Oberbürgermeister Steffen Hertwig ist schockiert über die Tat.

Neckarsulm - In Neckarsulm ist die Bestürzung groß über eine Briefbombe, die in der Lidl-Zentrale am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr explodiert ist. Drei Menschen wurde verletzt, zwei davon leicht. „Das ist ein feiger und hinterhältiger Anschlag“, sagt Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Rathauschef ist über eine Meldekette von der Detonation informiert worden und am Mittwoch umgehend zu dem Verwaltungsgebäude in einem Industriegebiet geeilt. Die Briefbombe sei in der Poststelle im Erdgeschoss explodiert, er habe von außen keinen Schaden gesehen. „Es ist schrecklich, ich weiß nicht, was jemanden bewegt, so etwas zu tun“, sagt Hertwig und hofft, dass die Polizei den oder die Täter schnell fassen wird. Auch die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, mit denen er gesprochen habe, seien schockiert und entsetzt gewesen.

Spürhunde der Polizei suchten das Gebäude ab

Man habe noch keine heiße Spur, heißt es bei der Polizei, weder zum Absender noch zum Motiv. „Ein Bekennerschreiben ist uns nicht bekannt“, sagt ein Sprecher der Polizei Heilbronn. Nach der Explosion sei ein Bombenentschärfungskommando vor Ort gewesen, um nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen zu suchen. Dabei waren auch Spürhunde im Einsatz, die Sprengstoff erschnüffeln können. Das Gebäude der Lidl-Deutschland-Zentrale sei evakuiert worden, knapp 100 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.

Neben der Feuerwehr, den medizinischen Rettungskräften und einem Rettungshubschrauber waren auch mehrere Notfallseelsorger vor Ort. Über den entstandenen Sachschaden kann die Polizei bisher keine Auskunft geben.

Lidl-Pressestelle: „Wir sind tief bestürzt“

Die Pressestelle des Discounter-Riesen gibt nur schriftlich Auskunft: „Wir sind tief bestürzt über den Vorfall und wünschen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute und schnelle Genesung.“ Man wolle zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen, sondern das Ergebnis der Ermittlungen abwarten.