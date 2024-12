Brief an Steinmeier

1 König Frederik hat in einem Brief seine Anteilnahme nach dem Anschlag in Magdeburg ausgedrückt. Foto: imago/Chris Emil Janßen

König Frederik hat in einem Brief seine Anteilnahme nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg ausgedrückt. Er sei "zutiefst bestürzt", schrieb der dänische Monarch.











Nicht nur in Deutschland herrscht nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend (20. Dezember) Fassungslosigkeit. König Frederik X. von Dänemark (56) hat in einem Brief an den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (68) seine Anteilnahme ausgedrückt.