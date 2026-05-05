Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) sorgt sich wegen eines möglichen Truppenabzugs. Er richtet einen Appell Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnt in einem Brief an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor den Folgen eines US-Truppenabzugs für Baden-Württemberg. „Als ein Land mit einer langen Tradition der Präsenz amerikanischer Streitkräfte sehe ich Baden-Württemberg besonders von dieser Absicht betroffen“, schreibt Strobl in dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt.