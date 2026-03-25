Brief an Finanzminister Bayaz: Verdi bangt um rechtzeitige Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst

In einem Brief an Finanzminister Bayaz macht die Gewerkschaft Verdi Druck, das Entgeltplus im öffentlichen Dienst der Länder auszuzahlen. Das hat mit schlechten Erfahrungen zu tun.
Fast sechs Wochen ist der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder her. Demnach sollen die Entgelte der Beschäftigten zum 1. April 2026 um 2,8 Prozent, mindestens um 100 Euro angehoben, werden. Das Problem: So schnell wird es, zumindest in Baden-Württemberg, nicht gehen. Daher drückt die Landesbezirksleitung von Verdi in einem Brief an Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) aufs Tempo.