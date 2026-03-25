Brief an Finanzminister Bayaz: Verdi bangt um rechtzeitige Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst

In einem Brief an Finanzminister Bayaz macht die Gewerkschaft Verdi Druck, das Entgeltplus im öffentlichen Dienst der Länder auszuzahlen. Das hat mit schlechten Erfahrungen zu tun.

Fast sechs Wochen ist der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder her. Demnach sollen die Entgelte der Beschäftigten zum 1. April 2026 um 2,8 Prozent, mindestens um 100 Euro angehoben, werden. Das Problem: So schnell wird es, zumindest in Baden-Württemberg, nicht gehen. Daher drückt die Landesbezirksleitung von Verdi in einem Brief an Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) aufs Tempo.

Leidvolle Erfahrungen mit den kommunalen Arbeitgebern „Wir sehen nicht nur im Hinblick auf die Beamtinnen und Beamten ein hohes Frustrationsrisiko, wenn die Ergebnisse der Tarifeinigung zu lange brauchen, bis sie auf dem Konto sichtbar werden“, heißt es in dem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben. Die Auszahlung müsse mit dem April-Gehalt am Ende des Monats kommen, wird gefordert. „Für Verzögerungen hätten die Kolleginnen und Kollegen zu Recht kein Verständnis.“ Verdi hat in der Vergangenheit nicht nur mit der Tarifgemeinschaft der Länder, sondern im Vorjahr speziell auch mit den kommunalen Arbeitgebern leidvolle Erfahrungen gesammelt – da landeten die Lohnerhöhungen erst im Herbst auf den Konten der Beschäftigten, obwohl der Tarifabschluss Anfang April stattgefunden hatte. Die Verantwortung dafür wurde hin und her geschoben.

„Wir hätten uns eine frühere Zustimmung gewünscht“

Das Finanzministerium hält nun die von Verdi geäußerte Sorge für unberechtigt. „Das Land Baden-Württemberg hat ein großes Interesse, den Tarifbeschäftigten des Landes schnellstmöglich die vereinbarte Lohnerhöhung zum April dieses Jahres zukommen zu lassen“, sagte ein Sprecher unserer Zeitung. Deshalb sei dem Tarifabschluss bereits am Tag der Einigung bedingungslos und endgültig zugestimmt worden. Die Zustimmung der Gewerkschaften sei erst zum 13. März erfolgt – was mit der bei Verdi obligatorischen Mitgliederbefragung zusammenhängt. „Wir hätten uns eine frühere Zustimmung gewünscht“, so der Sprecher wegen der nun kurzen Frist bis April. Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) arbeite „während der Osterwochen mit oberster Priorität daran, die vereinbarte Entgelterhöhung zeitnah an alle Tarifbeschäftigten des Landes ausbezahlen zu können“.

Die pünktliche Auszahlung wird demnach vom Ministerium nicht garantiert. Aus Sicht von Verdi-Landesvize Hanna Binder lag das Ende der Erklärungsfrist Mitte März noch früh genug, „um die Auszahlung rechtzeitig an den Start zu bringen“. Sie befürchtet zudem, dass noch die sogenannten Redaktionsgespräche auf Länderebene – in denen es um das Kleingedruckte des Tarifabschlusses geht – abgewartet werden. Diese hätten noch nicht angefangen, sodass damit erst Mitte/Ende April zu rechnen sei. „Dann kann es auf keinen Fall zur pünktlichen Auszahlung kommen.“

Verweis auf die geplante Abschlagszahlung für die Beamten

Die neuen Entgelttabellen seien geeint und veröffentlicht, sagt sie – also könnte man deren Werte programmieren und die Überweisungen veranlassen. Binder bezieht sich auch auf die Absicht des Finanzministers, für die Landesbeamten und Versorgungsempfänger eine „vorgriffsweise“ Abschlagszahlung auf den Weg zu bringen.

Diese Beschäftigtengruppe müsste sonst noch viel länger auf das Einkommensplus warten, weil die neue Landesregierung die Übernahme des Tarifabschlusses in ein Besoldungsgesetz packen muss. Dazu ist unter anderem ein Beschluss im neu konstituierten Ministerrat nötig – dann kann das übliche Verfahren im Landtag starten. Dies alles kann etliche Monate dauern.

Angesichts dessen mahnt Binder auch für die Tarifkräfte zur Eile; da einen Unterschied zu machen, wäre unverständlich, sagt sie.