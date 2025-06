Brief an den Kanzler: CDU-Ministerpräsidenten: Bund-Länder-Finanzen neu ordnen

Brief an den Kanzler

Die CDU-Regierungschefs der Länder wenden sich an ihren Kanzler. Es geht um die Finanzierung von Aufgaben oder Vorhaben. Ihre Botschaft: Wer bestellt, muss auch bezahlen.











Die Ministerpräsidenten der CDU fordern in einem Brief an Kanzler Friedrich Merz (CDU) eine Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern. Es müsse das Prinzip gelten: „Wer bestellt, bezahlt“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Das Ziel ist ein regelgebundener, dauerhafter und überprüfbarer Mechanismus, der den finanziellen Ausgleich zugunsten der Länder schafft, wenn Bundesgesetze zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen der Länder und Kommunen führen.“