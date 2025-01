Bridget Jones ist zurück: Renée Zellweger und Hugh Grant: Eleganter Auftritt bei Filmpremiere

1 Renée Zellweger und Hugh Grant bei der "Bridget Jones"-Premiere in Paris. Foto: ddp/abaca press/Marechal Aurore

In Paris feierten Renée Zellweger und Hugh Grant die Premiere des vierten "Bridget Jones"-Films. Die Hauptdarstellerin begeisterte in einem eleganten One-Shoulder-Traumkleid, während auch ihr Leinwand-Ex sich von seiner besten Seite zeigte.











Link kopiert



Die Stars der "Bridget Jones"-Filmreihe haben sich für die Premiere des vierten Films in Paris wiedervereint. Renée Zellweger (55) und Hugh Grant (64) erschienen am Montagabend zur Vorstellung von "Bridget Jones: Mad About The Boy" in der französischen Hauptstadt - beide in elegantem Schwarz.