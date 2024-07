Bridget Jones 4: Dreharbeiten verärgern Stars wie Harry Styles

1 Stören die Dreharbeiten zu "Bridget Jones 4" mit Renée Zellweger Promis wie Harry Styles? Foto: Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect.com/Billy Bennight

Wegen der Dreharbeiten zu "Bridget Jones 4" müssen Stars wie Harry Styles angeblich ihre Häuser verlassen. Die Londoner Prominenz ist alles andere als begeistert.











Link kopiert



In London laufen derzeit die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten Fortsetzung "Bridget Jones 4". Hauptdarstellerin Renée Zellweger (55) und andere zurückkehrende Stars wie etwa Hugh Grant (63) wurden in den vergangenen Wochen auf den Straßen der britischen Hauptstadt gesichtet. Doch die Produktion der romantischen Komödie löst nicht nur freudige Gefühle aus. Einem Bericht der britischen "The Sun" zufolge sind einige prominente Anwohner wie etwa Musiker Harry Styles (30) oder Schauspieler und Oscarpreisträger Rami Malek (43) wegen der Dreharbeiten zur "Bridget Jones"-Fortsetzung verärgert.