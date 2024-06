Bridget Breiners Abschied: Die Ballettdirektorin will den Kopf frei haben fürs Kreative

Die Ballettdirektorin will den Kopf frei haben fürs Kreative

1 Entspannt als Choreografin im Ballettsaal: Das soll für Bridget Breiner wieder alltäglich werden. Foto: Thorsten Wulff/Thorsten Wulff

Bridget Breiner hat im Lauf ihrer Karriere viele Rollen übernommen. Nun will sie sich aufs Choreografieren konzentrieren und verabschiedet sich darum als Ballettdirektorin von Karlsruhe.











Während ihrer Zeit beim Stuttgarter Ballett war Bridget Breiner eine überaus beliebte Solistin, die auch als Choreografin zu überzeugen wusste. Seit sich die Amerikanerin 2011 aus Stuttgart verabschiedete, hat sie zusätzliche Aufgaben übernommen. Aktuell ist sie Ballettdirektorin, Chefchoreografin, Mutter – und an jenem Punkt angelangt, an dem sie erkannte: Alle diese Rollen kann sie nicht mehr in einer Weise ausfüllen, die jeder einzelnen und ihren Ansprüchen gerecht wird.