Bridgerton-Star: Phoebe Dynevor entdeckt die 90er-Jahre für sich

Schluss mit Kleidern aus dem 19. Jahrhundert und aufwendigen Frisuren: Für ein Foto-Shooting ist Phoebe Dynevor in die 90er-Jahre zurückgereist und zeigt sich begeistert. Was es ihr an dem Jahrzehnt so angetan hat und welche Rollen sie gerne spielen möchte...

Phoebe Dynevor (29) ist offenbar gerne nostalgisch: Berühmt wurde sie durch die Historien-Serie "Bridgerton", in der sie im Stil der Regency-Ära gekleidet war. Für ihren neuen Film "Famous", in dem sie neben Zac Efron (37) die Hauptrolle spielt, geht es in die 1990er-Jahre. Passend dazu schlüpfte sie für das "Porter"-Magazin jetzt in Looks aus dem kultigen Jahrzehnt und schwärmte im Interview über die Rolle rückwärts.

"Die Klamotten sind so cool"

Auf dem Titel ist sie in einem weiten Double-Denim-Look zu sehen, der die 90er-Ära aufgreift. Im Gespräch erklärt die Britin, warum sie das Jahrzehnt so mag: "Ich höre so viel Musik aus den 90ern, das macht Spaß. Und die Klamotten sind so cool." Zu ihrem Cover-Outfit erklärt sie: "Ich trage diese Jeans mit niedriger Taille, die sich ungefähr unter meinem Hüftknochen befinden. Jetzt verstehe ich, warum alle den Schmetterling, das Rückentattoo, hatten."

Lesen Sie auch

Sie fügt hinzu: "Ich denke, es ist so wichtig, zurückzublicken und alte Filme anzuschauen, alte Musik zu hören und seinen Blick auf die Welt zu erweitern."

Sie träumt von einer Romcom mit Frauen aus dem Leben

Weitere Bilder unterstreichen die Zeitreise in die 90er: Dynevor posiert etwa auch noch in einem dunklen Jeans-Zweiteiler, einem schwarzen Lackrock und in einer brauen Lederjacke. Sie beschreibt sich als Workaholic und betont, dass sie eine besondere Vorstellung von ihren bevorzugten Rollen hat. "Ich möchte die Frauen sehen, die meine Freundinnen sind, die meine Mutter ist, die Frauen in meinem Leben darstellen." Genremäßig würde sie am liebsten eine Romcom drehen, denn in diesem Bereich habe es in letzter Zeit "eine Dürre" gegeben.

Dynevor wurde im Dezember 2020 berühmt, als sie als Hauptdarstellerin in der ersten Staffel von "Bridgerton" auftrat. Die Netflix-Serie wurde zum Hit. In der zweiten Staffel war sie dann nur noch kurz zu sehen, in der dritten fehlte sie ganz. Jede Staffel stellt ein anderes "Bridgerton"-Familienmitglied und dessen Liebesgeschichte in den Vordergrund.