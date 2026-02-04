In „Bridgerton“ Staffel 4 fällt plötzlich das Wort „Mätresse“. Für Sophie ist das keine romantische Option, sondern ein Albtraum. Was genau eine Mätresse ist und warum der Begriff in der Regency-Welt so brisant ist.
In „Bridgerton“ geht es um große Gefühle – aber auch um gesellschaftliche Regeln, die Liebe oft zur Nebensache machen. In Staffel 4 wird das besonders deutlich, als Benedict Bridgerton und Sophie sich näherkommen. Plötzlich fällt ein Begriff, der im ersten Moment altmodisch klingt, aber eine klare Bedeutung hat: Mätresse.