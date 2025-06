Zwei Wochen nach dem Tod der Beach-Boys-Legende wurden die Umstände seines Todes aufgeklärt. Brian Wilson (1942-2025) starb laut "TMZ" an Atemstillstand.

Das US-Promiportal soll Einblick in die Sterbeurkunde erlangt haben, in der "Atemstillstand" als Haupttodesursache aufgelistet sei. Laut der in dem Bericht zitierten "American CPR Care Association" tritt ein Atemstillstand auf, wenn das Herz noch schlägt, aber die Lunge nicht mehr funktioniert, was es der betroffenen Person unmöglich macht, Sauerstoff zu bekommen.

Neben dem Sauerstoffmangel waren laut Totenschein zudem eine Sepsis und Blasenentzündung aufgelistet. Außerdem wurden neurodegenerative Erkrankungen, obstruktive Schlafapnoe, chronisches Atemversagen und chronische Nierenerkrankungen als weitere Faktoren genannt.

Litt er an Demenz?

Brian Wilson war zweimal verheiratet, von 1964 bis 1979 mit Marilyn Rovell und von 1995 bis zu ihrem Tod im Januar 2024 mit Melinda Kae Ledbetter. Zwei Kinder stammen aus seiner ersten, fünf Adoptivkinder aus seiner zweiten Ehe.

Nach dem Verlust seiner Frau wurden im Februar 2024 Wilsons gesundheitliche Probleme öffentlich. Seine Familie beantragte laut "People" bei einem Gericht in Los Angeles eine Vormundschaft und gab an, dass er an einer "schweren neurokognitiven Störung (wie Demenz)" leide. Sie stellten außerdem fest, dass Wilson nicht in der Lage sei, für seine persönlichen Bedürfnisse zu sorgen.

Die Pläne für eine Vormundschaft wurden auf Social Media und der Website des Musikers bestätigt. Dort hieß es, die Entscheidung sei "nach sorgfältiger Überlegung und Beratung zwischen Brian, seinen sieben Kindern, Haushälterin Gloria Ramos und Brians Ärzten (und im Einklang mit den von Brian und Melinda eingeführten familiären Abläufen)" getroffen worden.

"Uns fehlen im Moment die Worte"

Die Familie des Beach-Boys-Gründers gab seinen Tod am 11. Juni via Instagram bekannt. "Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Vater Brian Wilson verstorben ist. Uns fehlen im Moment die Worte. Bitte respektiert unsere Privatsphäre in dieser Zeit, da unsere Familie trauert. Uns ist bewusst, dass wir unsere Trauer mit der Welt teilen."

Er und seine Brüder Dennis und Carl Wilson gründeten 1961 in Kalifornien zusammen mit ihrem Cousin Mike Love und ihrem Freund Al Jardine die Beach Boys. Songs wie "Surfin' U.S.A" etablierten den California Sound weltweit.