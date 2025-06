1 Brian Wilson bei einem Konzert im Rahmen des 51. Montreux Jazz Festivals im Juli 2017 Foto: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

Er war einer der Mitgründer der Beach-Boys, nun ist Brian Wilson im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Mittwoch mit.











Link kopiert



Brian Wilson, einer der Gründer der legendären Surf-Band Beach Boys, ist tot. Wilson starb im Alter von 82 Jahren, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren mit Hits wie „Good Vibrations“, „Surfin’ USA“ und „I get around“ weltberühmt.