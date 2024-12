Brian Thompson von United Healthcare: US-Versicherungschef erschossen – Verdächtiger in McDonald’s-Restaurant festgenommen

1 Das McDonald’s-Restaurant, in dem ein Angestellter die Behörden auf einen Kunden aufmerksam machte, der den CEO von United Healthcare ermordet haben soll. Foto: dpa/Gene J. Puskar

Mitten in Manhattan wird der Chef eines großen Versicherungskonzerns getötet. Erst Tage später fasst die Polizei einen Verdächtigen. Ist der 26-Jährige der Täter?











Mehrere Tage nach tödlichen Schüssen auf den Chef eines US-Versicherungskonzerns mitten in New York ist rund 400 Kilometer entfernt ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 26 Jahre alte Mann sei in einem Fast-Food-Restaurant in der Stadt Altoona im Bundesstaat Pennsylvania, etwa fünf Autostunden von der Millionenmetropole New York entfernt, entdeckt worden, teilten die Ermittlungsbehörden mit.