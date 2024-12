Brian Thompson: Bekannter Geschäftsmann mitten in News York brutal ermordet

Versicherungschef mitten in New York erschossen – Täter flüchtig

1 Der Tatort liegt mitten in Manhatten. Foto: dpa/Stefan Jeremiah

Der Chef des US-Versicherungskonzerns UnitedHealthcare ist am Mittwoch laut US-Medienberichten in New York erschossen worden. Die tödlichen Schüsse fielen in der Nähe des Hilton Hotels.











In den USA sterben täglich Menschen durch Schusswaffen. Nun erregt ein tödlicher Angriff in New York aber besonderes Aufsehen. Der CEO des US-Versicherungskonzerns UnitedHealthcare ist am Mittwoch bei einem offenbar gezielten Attentat in New York erschossen worden. Thompson sei am frühen Morgen vor einem Hotel- und Wohngebäude – dem Hilton Hotel – nahe dem Times Square angegriffen worden, in dem sein Unternehmen eine Investorenveranstaltung abhalten wollte. Er sei mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Thompson, der im US-Bundesstaat Minnesota lebte, sei ohne Personenschützer unterwegs gewesen.