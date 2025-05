Besondere Ehre für die Queen-Rocker Brian May und Roger Taylor: Sie haben in Schweden den renommierten Polar Music Prize erhalten. Die Auszeichnung überreichte König Carl Gustaf während einer Gala in Stockholm.

Brian May (77) und Roger Taylor (75) von der legendären Rockband Queen sind am 27. Mai vom schwedischen König Carl XVI. Gustaf (79) mit dem Polar Music Prize 2025 ausgezeichnet worden. Bei der Gala im Grand Hotel in Stockholm wurden die Rocker für ihre gesamte Karriere geehrt.

Musiker zeigen sich stolz über die Auszeichnung

Auf der Bühne sagte Brian May laut "Daily Mail": "In diesem besonderen Moment denke ich darüber nach, wie sich der jüngere Brian May im Jahr 1974 gefühlt hätte, wenn er gewusst hätte, dass wir in 50 Jahren einen solchen Traum leben würden." Sein Kollege Roger Taylor fügte hinzu: "Als wir unsere Band gründeten ... hatten wir Ambitionen, aber wir hätten nie von der Reise geträumt, die uns folgen würde." Sie hätten das Glück gehabt, "dass unsere vier völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenkamen und eine wunderbare Chemie entwickelten".

Lesen Sie auch

Es sei eine Ehre, so der Schlagzeuger weiter, "in die glitzernde Riege der bisherigen Preisträger aufgenommen zu werden". Sie seien sehr stolz, "diese unglaublich prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten".

Während der Veranstaltung, an der auch Königin Silvia (81) teilnahm, gab Sänger Adam Lambert (43) eine Reihe von Queen-Hits, darunter "Who Wants to Live Forever" und "Another One Bites the Dust", zum Besten. Roger Taylor wurde auf dem roten Teppich von seiner Frau Sarina begleitet, während Brian May von seiner Frau Anita Dobson begleitet wurde.

Nach Schlaganfall wieder fit

Der Musiker blickt auf ein schweres Jahr zurück: Im September 2024 hatte Brian May bekannt gegeben, dass er einen leichten Schlaganfall erlitten hat. Von diesem scheint er sich aber zum Glück gut erholt zu haben. Schon im vergangenen Monat wirkte er beim Coachella-Festival wieder fit.