Große Sorge um den East-17-Star Brian Harvey: Wie britische Medien melden, sei er wegen drohender Selbstgefährdung von der Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.

Brian Harvey (44), ehemaliger Star der 90er-Jahre-Boyband East 17 ("Stay Another Day"), ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Osten Londons offenbar vorübergehend festgenommen und anschließend in eine psychiatrische Klinik überstellt worden. Wie unter anderem die Zeitung "The Sun" meldet, habe Harvey in mehreren Live-Videos im Internet damit gedroht, sich selbst etwas anzutun. Außerdem habe er Hass-Botschaften verbreitet. Mittlerweile wurden die Aufnahmen gelöscht.

Im letzten Live-Stream soll auch die Ankunft der Beamten zu sehen gewesen sein. "Wir gehen nicht, ohne reinzukommen, um mit Ihnen zu sprechen", sollen die Polizisten durch die verschlossene Tür gerufen haben. Die Polizeibehörde Scotland Yard habe bestätigt, dass sie zu einer Adresse im Stadtteil Walthamstow gerufen wurden und einen Mann in seinen Vierzigern festgenommen hätten. Er sei unverletzt und zur gesundheitlichen Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor habe Harvey laut "The Sun" in den Videos erzählt, dass er schwere finanzielle Probleme habe und nur noch aufgrund von Spenden und dem Staat überleben könne. Erst im letzten Jahr machte der Musiker mit einer ähnlichen Aktion auf sich aufmerksam, allerdings ohne Polizeieinsatz. Ebenfalls via Live-Stream berichtete er, dass er seit fünf Jahren seine Wohnung nicht verlassen habe. Er fühle sich wie ein Gefangener, obwohl er 22 Millionen Alben verkauft habe.

