Wir haben den Gewinner unserer Online-Umfrage besucht und uns zeigen lassen, wie bei der Bäckerei Sehne Brezeln gebacken werden.
Schnappen, einmal drehen, festdrücken. Schnappen, einmal drehen, festdrücken. In der Backstube der Ehninger Bäckerei Sehne formen Roboter eine Brezel nach der anderen. Zack, rollt eine übers Fließband, und zack, schon die nächste. In Nullkommanichts werden aus langen Teigsträngen perfekt geformte Brezeln. Die vier Brezel-Roboter sind fleißig, etwa 8000 Brezeln schaffen sie in der Stunde.