Die Brezel ist ein echtes Stück Heimat. Doch welche Bäckerei im Rems-Murr-Kreis macht das beste Laugengebäck? Stimmen Sie jetzt ab und verraten Sie uns Ihren Favoriten.
Nicht alle Bäcker haben ein Händchen für den schwäbischen Nationalstolz. Doch wer die Kunst des Brezelbackens beherrscht, kann sich regelmäßig am Verkaufstresen auftauchender Kundschaft sicher sein. Mit Knusper-Kruste und verschlungenen Armen liefert das traditionelle Laugengebäck ein echtes Stück Heimatgefühl – und trägt entscheidend dazu bei, welchen Ruf ein Bäcker beim Publikum genießt.