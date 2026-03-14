Brezel-Tattoos: Aufgebrezelte Grüne

Die Brezel ist das Wahrzeichen des Bäcker. Die Grünen machen daraus ein Wahlzeichen, als hätten sie das schwäbische Nationalgebäck für sich gepachtet. Eine Glosse von Jan Sellner.
Seit dem Wahlerfolg Cem Özdemirs ist einiges anders geworden in Baden-Württemberg. Ging man Samstagmorgens bisher ganz selbstverständlich zum Brezelholen zum Bäcker, steht manch einer jetzt vor der Frage: Holen wir die Brezeln beim Bäcker oder gehen wir zum Tätowierer? Das hat mit Özdemirs Wahlhelfern zu tun, die sich aus Begeisterung über dessen Erfolg auf der Wahlparty am Sonntag von einem Tattoo-Künstler haben aufbrezeln lassen. Auf ihren Armen prangt jetzt das schwäbische Nationalgebäck. Warum eine Brezel? Weil Özdemir seit seiner Kindheit Brezelfan ist, wie er sagt. Doch wer ist das nicht?