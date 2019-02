1 Theresa May und Donald Tusk – endlose Gespräche über den Brexit. Foto: AP

Die Idee, den Brexit zu verschieben, hat einen gewissen Charme. Es sprechen jedoch zahlreiche Gründe dafür, dass dieser Plan nicht umgesetzt wird, kommentiert Christian Gottschalk.

Stuttgart - Stuttgart - Das Jahr dümpelt dem Frühling entgegen, Ende der Woche ist bereits März – und damit der Monat, in dem Großbritannien die Europäische Union verlassen muss. So war es geplant. Weil aber mit Ausnahme dieses Datums nicht besonders viel an Planung gelungen ist, in den vergangenen zwei Jahren seit dem Referendum auf der Insel, steht nun auf einmal selbst dieser Termin in Frage, der bislang als unumstößlich galt.

Zwei hohe Hürden

Davor gilt es freilich zwei Hürden zu überspringen. Zweitens: Erstens: London muss darum ersuchen, und zweitens, die EU muss „Ja“ sagen. Beides ist nicht selbstverständlich. In Großbritannien haben sich die Akteure bisher auf praktisch nichts einigen können. Ob sich ausgerechnet in den verbleibenden vier Wochen eine Mehrheit findet, die auf die Austrittsbremse tritt, ist fraglich. In weiten Teilen Europas besteht zwar Einigkeit, dass der Brexit allen daran Beteiligten schade, der Insel wie dem Kontinent. Doch auch hier ist es alles andere als sicher, ob ein solcher Wunsch Gehör fände. Großbritannien hat ziemlich viel Porzellan in den letzten Monaten zerschlagen, mit einem Übermaß an wohlwollendem Entgegenkommen muss London nicht rechnen. Der wohl triftigste Grund, der für eine Verschiebung des Austritts spricht, ist der dadurch erzielte Zeitgewinn – Verbunden mit der Hoffnung, dass in zwei Jahren viel Wasser die Themse hinab fließt und sich die Briten doch alles noch einmal überlegen sollten. Doch was für die einen Hoffnung ist, ist für die anderen die größtmögliche Katastrophe. Der Grundkonflikt bleibt, die Idee, den Austritt zu verschieben, wird somit kaum umsetzbar sein.