Breuningerland Sindelfingen: Erster Kunde wartet seit kurz nach 4 Uhr - Ansturm auf neues iPhone

Als sich um 8 Uhr die Türen des Apple Stores im Breuningerland öffnen, wird der erste Kunde mit Applaus empfangen. Bereits seit kurz nach 4 Uhr morgens wartet er vor Ort. Und er ist nicht der einzige Fan. Kurz vor Ladenöffnung zieht sich die Schlange der Wartenden rund 50 Meter weit – auch bei iPhone Nummer 17 scheint der Hype nahezu ungebrochen. Weil die neue Version an diesem Freitag erscheint, hat der Apple Store im Breuningerland Sindelfingen – der einzige in Baden-Württemberg – extra zwei Stunden früher als sonst geöffnet.