Breuningerland Ludwigsburg: Ladendiebe haben es auf hochwertige Kleidung abgesehen

Ein 22-Jährige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft, nachdem er mit einem Komplizen im Breuningerland in Ludwigsburg versucht hat, Kleidung im Wert von 750 Euro mitgehen zu lassen.

Zwei Ladendiebe hatten es am Montagabend im Breuningerland in Ludwigsburg auf hochwertige Kleidung abgesehen. Dabei machten ihnen jedoch die Mitarbeiter der betroffenen Läden einen Strich in die Rechnung. Während einer der beiden Männer vorläufig wieder auf freiem Fuß ist, sitzt sein 22-jähriger Komplize seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Die Männer hatten die Sicherungen manipuliert

Wie die Polizei mitteilt, hatten die 20 und 22 Jahre alten Männer in zwei Geschäften jeweils teure Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine genommen, und dort die elektronischen Sicherungen so manipuliert, dass diese beim Verlassen des Ladens keinen Alarm mehr auslösten.

Die beiden Männer waren bereits den Mitarbeitern des ersten Geschäfts aufgefallen. Nachdem sie beim Verlassen des zweiten Ladens schließlich auf ihre Diebstähle angesprochen wurden, versuchten die beiden zunächst zu flüchten, wurden aber eingeholt und festgehalten. Die Polizei fand bei dem Duo schließlich gestohlene Kleidung im Wert von insgesamt rund 750 Euro.

Haftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls

Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der Polizeimaßnahmen wieder entlassen. Der 22-Jährige wurde dagegen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.