1 Einen teuren Pulli und möglicherweise noch anderes Diebesgut hat ein bislang unbekannter Mann im Breuningerland in Ludwigsburg entwendet. (Symbolbild) Foto:

Einen ungewöhnlichen und nicht ungefährlichen Weg wählte ein Ladendieb am Dienstag, um einen Verfolger am Breuningerland in Ludwigsburg abzuschütteln.















Link kopiert

Ludwigsburg - Mit einem waghalsigen Manöver hat sich ein Ladendieb am Dienstagnachmittag am Breuningerland in Ludwigsburg aus dem Staub gemacht. Der bislang unbekannte Täter sprang von einem der Parkdecks. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Ladendetektiv den Langfinger gegen 16.40 Uhr in einem der zahlreichen Bekleidungsgeschäfte dabei beobachtet, wie er mindestens einen Pullover im Wert von knapp 200 Euro entwendet hatte.

Der 21-jährige Angestellte verlor den Mann anschließend jedoch kurzzeitig aus den Augen, fand ihn aber wieder bei den Bushaltestellen vor dem Einkaufszentrum. Als der Detektiv den Mann ansprach, ergriff dieser die Flucht in das kleinere der beiden Parkhäuser, der 21-Jährige rannte hinterher. Um seinen Verfolger abzuschütteln, sprang der Dieb schließlich aus dem ersten Obergeschoss des Parkhauses und landete vor einem seitlichen Eingang. Von dort aus machte er sich anschließend davon.

Mehreren Zeuginnen, denen der Mann quasi vor die Füße gesprungen war, teilten später mit, dass die Taschen des Unbekannten auffällig ausgebeult waren. Möglicherweise hatte er dort weiteres Diebesgut versteckt. Der Täter ist laut der Polizei zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und trug eine helle Daunenjacke sowie schwarze Sportschuhe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Eglosheim unter der Telefonnummer 07 141/22 15 100 entgegen.