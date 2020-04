Wegen Kurzarbeit und Corona-Krise Nicole Hoffmeister-Kraut kritisiert Höhe der Porsche-Prämie

Nicole Hoffmeister-Kraut übt Kritik an der Höhe der Bonuszahlung von Porsche an seine Mitarbeiter. Der Sportwagenbauer Porsche überweist trotz eines Gewinnrückgangs und der aktuellen Corona-Krise auch in diesem Jahr 9700 Euro zusätzlich an seine Mitarbeiter.