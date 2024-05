Breuninger-Parkhaus in Stuttgart

2 Das Breuninger-Parkhaus wird abgerissen. Foto: Andreas Rosar

Seit zwei Wochen wird das Breuninger-Parkhaus von außen sichtbar abgerissen. Und seit Ende Mai gilt für die Autofahrer nun auch die Umleitung von der B 14 am Charlottenplatz über das Bohnenviertel.











Link kopiert



Es geht sichtbar voran mit den Abrissarbeiten am Breuninger-Parkhaus. Seit vor gut zwei Wochen der Bagger angerückt kam, ist ein großer Teil des dreistöckigen Bauwerks an prominenter Stelle in der Stadt mittlerweile ein Schuttberg. Sechs bis acht Wochen sollen die Abrissarbeiten insgesamt auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Gelände laut Projektleitung dauern.