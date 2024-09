Kündigung für Pop-up-Store im Dorotheen-Quartier: Händler des Bohnenviertels schlagen Alarm

1 Diese fünf Geschäftsleute aus dem Bohnenviertel zählen zu den Betreibern des Pop-up-Stores Bohne & Leos. Foto: /Bogen

Der Pop-up-Store Bohne & Leos ist zum beliebten Treff im Dorotheen-Quartier geworden wie zuletzt beim DJ-Event. Händler des Bohnenviertels, die unter einer jahrelangen Baustelle leiden, verkaufen dort eine Auswahl ihres Sortiments. Damit ist bald Schluss.











In Stuttgart nennt man ihn eine DJ-Legende: Uwe Sontheimer legte einst in den wilden Jahren der Stadt in der Boa, im Oz und im Perkins Park auf. Für ihn wird am Donnerstagabend der vordere Bereich des neuen Pop-up-Stores Bohne & Leos im Dorotheen-Quartier leer geräumt. Der groß gewachsene Uwe ist die Attraktion beim „After-Work-Dance“, zu dem die Bohnenviertel-Händler in den temporären Laden eingeladen haben. Das zweite Standbein ist für sie dringend nötig geworden, weil ihre eigentlichen Firmensitze für viele Jahre von der City abgeschnitten sind. Eine riesige Baustelle und eine Autoflut in der Umleitung vor der Ladentür sorgen für hohe Verluste.