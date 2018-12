Breuninger in Stuttgart-Mitte Schaufensterscheibe eingeschlagen und Damenbekleidung gestohlen

Von aim 27. Dezember 2018 - 12:52 Uhr

Unbekannte haben am Mittwoch eine Schaufensterscheibe in der Stadtmitte eingeschlagen (Symbolbild). Foto: dpa

Unbekannte haben eine Schaufensterscheibe beim Breuninger eingeschlagen und eine Handtasche und Schuhe entwendet. Die beiden Artikel sollen mehrere Tausend Euro wert sein.

Stuttgart - Unbekannte haben am Mittwoch die Schaufensterscheibe eines Warenhauses an der Marktstraße eingeworfen und Damenbekleidung gestohlen. Es handelt sich dabei um die Breuninger-Filiale in der Stuttgarter Innenstadt. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Handtasche und Schuhe kosteten mehrere Tausend Euro

Laut Polizei entdeckte eine Passantin die eingeschlagene Scheibe am Mittwochmittag gegen 12 Uhr. Wie lange das Glas schon zerbrochen war, ist nicht bekannt. Fest steht, dass die Diebe eine hochwertige Damenhandtasche und ein Paar Damenschuhe gestohlen haben. Die Artikel sollen laut Polizei einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro haben.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Scheibe mit einem Radkreuz eingeschlagen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die den Vorfall gesehen oder etwas gehört haben mögen sich unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 31 00 bei der Polizei melden.