So könnte das neue Goldbach-Quartier an der Autobahn aussehen.

Der neue Entwurf für das Goldbach Quartier in Sindelfingen wartet mit Überraschungen auf: Breuninger plant im Gelände einen Park mit einem kleinen See.











Vielleicht wird es sogar eine grüne Achse bis in die Innenstadt von Sindelfingen geben. Goldbach-Quartier heißt die Erweiterung des Breuningerlands im Osten der Stadt, dessen Pläne jetzt neu überarbeitet wurden. Der neue Plan schlägt vor, die Verkaufsfläche des Breuningerlands um rund 10 000 Quadratmeter zu erweitern, das bestehende Parkhaus abzureißen und durch eine Grünfläche und einen kleinen See zu ersetzen. Zusätzlich werden 400 bis 500 Wohneinheiten geschaffen. Diesen Masterplan hat der Sindelfinger Gemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen, zuvor hatte der Technische Ausschuss zugestimmt. Gegenüber dem ersten Entwurf aus dem Jahr 2021 ist das Vorhaben inzwischen deutlich verändert geworden.