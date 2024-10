Bretzfeld: Unbekannte randalieren mit Eiern und Kürbissen in einer Schule

1 Der Schaden nach der Randale umfasst laut Polizei mehrere Tausend Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

In einer Nacht drückt jemand Teig in die Türschlösser einer Schule in Bretzfeld. Weitere Lebensmittel kommen zum Einsatz. Der Schulleiter wundert sich – auch über den weihnachtlichen Geruch.











Link kopiert



Eier an der Fassade, Teig in Türschlössern und Kürbisse auf dem Schulhof - dieses Bild hat sich am Bildungszentrum in Bretzfeld (Hohenlohekreis) geboten. Unbekannte sollen in der Nacht zu Dienstag an den Schulgebäuden randaliert haben. Der Schaden belief sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf mehrere Tausend Euro.