Brett James: Musikstar stirbt bei Flugzeugabsturz

Der Musiker Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der Sänger schrieb große Hits für andere Künstler.

Der Singer-Songwriter Brett James (1968-2025) aus Nashville ist US-Medienberichten zufolge bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina ums Leben gekommen. Er wurde 57 Jahre alt. Er sei einer von drei Insassen eines Kleinflugzeugs gewesen, das am Donnerstag abstürzte, heißt es bei "FOX 17" und "News Channel 5". Bei dem Unglück gab es demnach keine Überlebenden.

Der Tod des Musikers wurde auch von der "American Society of Composers, Authors and Publishers" (ASCAP) bekannt gegeben: "Brett, deine ASCAP-Familie vermisst dich sehr. Danke für deine unvergessliche Musik", schrieb die Organisation in einem Instagram-Post über den Verstorbenen.

Er schrieb große Hits für andere Künstler

Brett James kam am 5. Juni 1968 in Columbia, Missouri, zur Welt. Laut "Country Now" veröffentlichte er 1995 sein Debütalbum. Er schrieb zudem für andere Künstler wie Carrie Underwood ("Jesus Take the Wheel") oder Kenny Chesney ("When the Sun Goes Down") Songs.

James wurde dem Bericht zufolge 2020 in die "Nashville Songwriters Hall of Fame" aufgenommen. Dabei betraten Carrie Underwood, Gordie Sampson und Hillary Lindsey die Bühne, um ihn mit einer "bewegenden Darbietung" des Songs "Jesus Take the Wheel" zu ehren, der 2006 den Grammy für den besten Country-Song und 2005 die ACM-Auszeichnung für die Single des Jahres gewann. Brett James bezeichnete seine Aufnahme in die "Hall of Fame" als "die wahrhaft größte Ehre meines Lebens".

Stars trauern um Brett James

Zahlreiche Künstler haben sich nach Bekanntwerden der Todesnachricht in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Darunter ist unter anderem die Sängerin Sara Evans. Sie schrieb: "Ich bin zutiefst erschüttert über den Verlust eines der besten Songwriter, mit dem ich je zusammengearbeitet und mehrere seiner Songs aufgenommen habe: Brett James. Ich bete für seine Angehörigen. Was für ein tragischer und trauriger Tag. Er wird uns sehr fehlen."