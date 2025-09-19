Brett James: Musikstar stirbt bei Flugzeugabsturz

Der Musiker Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der Sänger schrieb große Hits für andere Künstler.
Der Singer-Songwriter Brett James (1968-2025) aus Nashville ist US-Medienberichten zufolge bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina ums Leben gekommen. Er wurde 57 Jahre alt. Er sei einer von drei Insassen eines Kleinflugzeugs gewesen, das am Donnerstag abstürzte, heißt es bei "FOX 17" und "News Channel 5". Bei dem Unglück gab es demnach keine Überlebenden.