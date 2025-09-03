Brennstoffzellen-Lkw: Im Alltag bewährt und trotzdem noch Zukunftsmusik

Daimler-Truck-Kunden ziehen nach einem Testjahr mit wasserstoff-getriebenen Schwerlastern eine positive Bilanz. Wie lange dauert es noch bis zur Serienproduktion?
In der Theorie funktioniert es, in der Praxis auch. Trotzdem wird es noch bis in die 2030-er Jahre dauern, ehe Brennstoffzellen-Lkw von Daimler Truck in Serie gehen können. So lässt sich grob zusammenfassen, was bei der Bilanz eines einjährigen Alltagstests bei fünf großen Kunden des Nutzfahrzeugherstellers jetzt zu hören war. Damit am Ende ein Erfolg im Sinne des Klimaschutzes stehen kann, müsste noch vieles passieren – etwa der Aufbau von 2000 Wasserstofftankstellen in Europa.