1 Im bisherigen Hauptwerk in Kirchheim-Nabern wird seit Jahren an der Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie zur Marktreife gearbeitet. Foto: Daimler AG/Global Communication

In Weilheim könnte eine der größten Brennstoffzellenfirmen Europas entstehen: Das Technologie-Unternehmen Cellcentric will am Albrand bauen und dort die Standorte Nabern, Esslingen und Untertürkheim zusammenziehen. Damit sollen dort 800 Arbeitsplätze entstehen.









Weilheim - Aktuell befindet sich der Nukleus der Brennstoffzellenforschung in Baden-Württemberg noch im Kirchheimer Ortsteil Nabern (Kreis Esslingen). Doch das könnte sich bald ändern. Bisher war nur bekannt, dass das Unternehmen Cellcentric, ein Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group, im benachbarten Weilheim eine der größten Brennstoffzellenfabriken Europas bauen möchte. Jetzt ist durchgesickert, dass Cellcentric in Weilheim die Konzentration nahezu aller seiner Firmenaktivitäten plant. Entsprechende Aussagen des Weilheimer Bürgermeisters Johannes Züfle bestätigt ein Cellcentric-Sprecher, betont aber: „Noch haben wir keine Gewissheit, dass sich unsere Pläne in Weilheim überhaupt verwirklichen lassen. Aber in der Tat denken wir darüber nach, die Produktion, die Entwicklungsaktivitäten und die Verwaltung an einem Ort zu bündeln.“