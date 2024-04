1 Cellcentric-Chef Matthias Jurytko (rechts) im Gespräch mit Winfried Kretschmann und Weilheims Bürgermeister Johannes Züfle. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Trotz der überraschenden Personalentscheidung will das Joint Venture von Daimler Truck und Volvo an der Standortentscheidung in Weilheim festhalten.











Es ist ein Paukenschlag: Vollkommen überraschend hat Cellcentric, das Joint Venture von Daimler Truck und Volvo, am Dienstag mitgeteilt, dass Matthias Jurytko, der Vorsitzende der Geschäftsleitung, bereits Ende des Monats seinen Posten aufgeben wird. Auch die Belegschaft des Unternehmens, dass in Weilheim eine der größten Brennstoffzellen-Fabriken Europas bauen will, wurde erst am Dienstag informiert. Die Trennung erfolgt auf eigenen Wunsch Jurytkos: „Es ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt die Verantwortung in andere Hände zu geben. Und es ist gut zu wissen, dass wir ein Team haben, das all unsere Pläne verwirklichen kann.“ Bis zum Jahresende wird Matthias Jurytko dem Unternehmen aber noch als Berater zur Verfügung stehen.