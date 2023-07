1 Die Polizei will am Böblinger Bahnhof Präsenz zeigen. Foto: Eibner/Jürgen Biniasch

Am Böblinger Bahnhof sind zuletzt mehrere gewaltsame Angriffe passiert. Polizei, Ordnungsamt und Jugendhilfe versuchen, das Sicherheitsgefühl von Bahnhofsbesuchern zu wahren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist bereits dunkel, als fünf Männer am Samstagabend durch den Böblinger Bahnhof ziehen. Wahrscheinlich eilen einige Pendler noch mit gesenkten Köpfen in der Unterführung an der Gruppe vorbei, ohne ihr Beachtung zu schenken. Als die Männer auf zwei 16-Jährige stoßen, wird allerdings klar, dass es sich nicht um ein paar Jugendliche handelt, die am Wochenende gemeinsam auf Tour gehen, sondern um bewaffnete Täter, die mit Schlagstöcken und Messern auf ihre Opfer losgehen. Einer der 16-Jährigen wird durch die Schlagstöcke leicht verletzt und landet im Krankenhaus, der andere Jugendliche kann den Messerstichen ausweichen und bleibt unverletzt. Ein paar Stunden später meldet die Polizei, dass es auf dem Flugfeld erneut zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen gekommen ist, auch dieses Mal sind Messer und Schlagstöcke im Spiel. Die Täter können allesamt flüchten.