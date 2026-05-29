Brenner-Rückstau bis Stuttgart und Verona? Italiener toben

Mitten in der Hauptreisezeit wird der Brennerkorridor komplett gesperrt. Italien warnt vor Stau bis Verona. Auch Bayern rechnet mit Problemen und möglichen Grenzsperrungen.
Am Samstag, 30. Mai 2026, wird die Brennerautobahn A13 zwischen 11 und 19 Uhr vollständig gesperrt, bevor dann noch eine Blockade am Fernpass folgt. Grund ist eine Umwelt-Demonstration bei Matrei am Brenner. Die Sperrung trifft eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas ausgerechnet während der Pfingstferien und kurz vor dem italienischen Nationalfeiertag am 2. Juni. Natürlich stellt sich nun auch die Frage nach möglichen Ausweichrouten für den Alpen-Transit.