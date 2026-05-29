Brenner-Sperrung: „Es wird nicht schön, wenn man an dem Tag unterwegs ist“

Der Brenner zwischen Österreich und Italien ist am Samstag blockiert. Das hat Folgen für den Verkehr bis nach Baden-Württemberg. Schon heute kann es Probleme geben.
Staus während der Pfingstferien sind schon lange üblich. Urlauber und Lastwagen sind auf den Straßen unterwegs. Am Samstag wird eine Sperrung der stark frequentierten Brenner-Autobahn viele Urlauber aus Baden-Württemberg vor eine Entscheidung stellen: Verschieben sie ihre Reise oder akzeptieren sie lange Wartezeiten? Das ist aber noch nicht alles, denn demnächst soll auch noch der Fernpass blockiert werden. Jedes Mal stellt sich dann auch die Frage nach möglichen Ausweichrouten für den Alpen-Transit.