Brenner: Darum warnt das Auswärtige Amt

Wer an diesem Wochenende über die Alpen möchte, der muss möglicherweise einen Umweg fahren. Der Brenner-Pass ist zu – wegen einer Demo.
Es sind nur acht Stunden, in denen die Strecke gesperrt ist. Mit der Brenner-Autobahn (A13) zwischen Österreich und Italien ist aber eben auch eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen betroffen. Die Route wird an diesem Samstag, 30. Mai, wegen einer Demo komplett dicht gemacht. Die Behörden und das Land Tirol weisen bereits seit Wochen auf die Behinderungen für Autofahrer hin.