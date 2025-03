Brennendes Polizeiauto in Stuttgart: Mögliches Bekennerschreiben im Netz aufgetaucht

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Polizeiauto in der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei einen Ermittlungsansatz: Im Internet ist eine Art Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der linken Plattform Indymedia steht ein Text, der nahelegt, dass die Brandstiftung in Möhringen vorm Revier Balinger Straße zum „Tag der politischen Gefangenen“ am 18. März passen könnte – auch wenn da schon zwei Tage vergangenen waren. „Es ist nur eine kleine symbolische Aktion, die unsere Solidarität mit allen inhaftierten Antifas und Linken ausdrücken soll“, steht dort.

Auto brannte am frühen Donnerstagmorgen

Nicht nur der „Tag der politischen Gefangenen“, auch die BGH-Entscheidung zu einem Urteil aus Dresden gegen eine Studierende: Lina E. war dort zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Sie soll einer kriminellen linksextremistischen Gruppe angehört haben und an Übergriffen auf tatsächliche und vermeintliche Rechtsextremisten beteiligt gewesen sein.

Lesen Sie auch

Das Auto brannte gegen 3.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Es wurde abgeschleppt und auf dem Gelände des Polizeipräsidiums am Pragsattel kriminaltechnisch untersucht. Am Brandort in Möhringen vor dem Revier war ebenfalls die Spurensicherung im Einsatz. Die Staatsschutzabteilung der Polizei ist eingeschaltet worden, falls sich ein politischer Hintergrund bestätigt. Das Bekennerschreiben aus dem Netz wertet die Polizei als eine mögliche Spur, es habe in der Vergangenheit aber natürlich auch schon falsche Schreiben gegeben. Daher ermittle man nicht nur in diese Richtung, so ein Sprecher der Polizei Stuttgart.