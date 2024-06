5 Die Straße bei Herrenberg-Gültstein musste nach dem Unfall gereinigt werden. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein 49-Jähriger hat offenbar beim Abbiegen eine entgegenkommende Mercedesfahrerin übersehen. Die Fahrerin versuchte noch, auszuweichen, aber vergeblich. Die Autos prallten aufeinander.











Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße bei Herrenberg-Gültstein an der Abzweigung nach Tailfingen ereignet. Dabei wurden laut Polizei ein 49 Jahre alter Mann schwer und eine 41-Jährige leicht verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser.