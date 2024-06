Brennendes Auto in Schwaikheim: Dodge fängt während der Fahrt Feuer

1 Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Foto: dpa/Daniel Vogl

Die Feuerwehr in Schwaikheim muss am Dienstagabend einen brennenden Dodge löschen, der während der Fahrt in Brand geraten war. Auch andere Autos wurden beschädigt.











Die Feuerwehr in Schwaikheim musste am Dienstagabend in der Straße Sonnenmeiler ein brennendes Auto löschen. Nach Informationen der Polizei begann gegen 20.20 Uhr ein Dodge während der Fahrt im Frontbereich zu rauchen, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Kurze Zeit später geriet der Wagen in Brand. Der 30-jährige Fahrer des Dodge konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig am Straßenrand abstellen und sich in Sicherheit bringen.