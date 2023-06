1 Ein Teleskoplader der Ludwigsburger Feuerwehr vor dem Gebäude von Porsche Engineering Foto: /Oliver Bürkle

Der Brand eines Akkus im Bietigheimer Porsche-Werk zeigt: der Standort muss sich besser gegen die Gefahren solcher Feuer rüsten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bietigheim - Der Brand der Elektrobatterie am Montag auf dem Bietigheimer Porsche-Gelände hat aus Sicht des dortigen Kommandanten Frank Wallesch eines gezeigt: Auch an seinem Standort braucht es einen sogenannten „Abrollbehälter Hochvolt“. Es kam zwar in Bietigheim ein entsprechender Container, in den ein Fahrzeug gezogen und gelöscht werden kann, zum Einsatz – der aber stammt aus Kornwestheim. Die dortigen Kameraden und Kameradinnen rückten aus dem Süden des Landkreises aus, um der Wehr in Bietigheim beizustehen.