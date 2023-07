1 Batterien in Elektroautos können sich plötzlich entzünden. Deshalb müssen sie nach einem Unfall unbedingt überwacht werden. Foto: Jürgen Bach

Was ist zu tun, wenn ein Elektrofahrzeug in einen Unfall verwickelt ist? Antworten auf diese Frage will ein Start-up geben, das zuletzt auch eine Wehr im Kreis Ludwigsburg trainiert hat.









Mehr als eine Million Feuerwehrmänner und -frauen sind in Deutschland regelmäßig im Einsatz. Wenn Unfälle passieren, haben sie nach dem Eintreffen vor Ort keine Zeit, lange zu überlegen, was zu tun ist. Manchmal bleiben nur Sekunden, um einen eingeklemmten Menschen aus einem Auto zu bergen, ehe es in Vollbrand steht.