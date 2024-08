1 Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wieder brennen im Stuttgarter Osten Autos. Wie bereits in den vergangenen Tagen, schlagen am Freitag und am frühen Samstagmorgen unbekannte Brandstifter zu. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Bislang unbekannte Täter haben am Freitag und Samstag in Stuttgart-Gaisburg mehrere Autos in Brand gesetzt. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.