Bremerhaven Frau tot in Auto aus Hafenbecken geborgen

Von red/AFP 25. September 2018 - 10:48 Uhr

Eine Frau ist in Bremerhaven mit ihrem Auto in ein Hafenbecken gerollt und darin ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Frau ist in Bremerhaven in einem Hafenbecken ums Leben gekommen. Sie ist mit ihrem Auto ins Wasser gerollt. Erst nach knapp zwei Stunden gelangten die Retter zum Wagen.

Bremerhaven - Eine Frau ist in Bremerhaven mit ihrem Auto in ein Hafenbecken gerollt und darin ums Leben gekommen. Trotz der minutenschnellen Alarmierung von Rettungstauchern und anderen Einsatzkräften habe das im Wasser versunkene Fahrzeug nicht schnell genug gefunden werden können, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Erst nach knapp zwei Stunden gelang es am Montagabend, den Wagen aufzuspüren. Ein Besatzungsmitglied eines Behördenboots hatte den Angaben nach noch versucht, die Frau zu retten. Er musste dies aber abbrechen, als das Auto versank.

Auto mit Sonargerät aufgespürt

Wasserrettungsspezialisten der Feuerwehr ließen sofort Schlauchboote mit Tauchern zu Wasser. Auch Taucher und Boote der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft halfen. Zugleich suchten Schiffe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, zwei Marinehubschrauber und ein Schiff des Wasser- und Schifffahrtsamts die Wasseroberfläche ab. Es seien „sämtliche verfügbaren Rettungsmittel“ im Einsatz gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Erst nach etwas mehr als zwei Stunden wurde das Auto mit einem Sonargerät in sieben Metern Wassertiefe aufgespürt.