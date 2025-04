Bremen: Unfall bei Abbau von Riesenrad in Bremen: Mann stürzt metertief in Tod

Unfall bei Abbau von Riesenrad in Bremen: Mann stürzt metertief in Tod

1 Beim Abbau eines Riesenrads auf dem Volksfest in Bremen ist ein 49-jähriger Mann in den Tod gestürzt. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa/Sina Schuldt

Beim Abbau eines Riesenrads auf einem Volksfest in Bremen ist am Dienstag ein Arbeiter in den Tod gestürzt. Der 49-Jährige sei mehrere Meter tief gefallen und habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Ermittlungen zur Ursache liefen.