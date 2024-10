Bremen: Toter in Papiermülltonne gefunden

1 Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) Foto: imago//Thorsten Wagner

In Bremen hören Arbeiter der Stadtreinigung beim Leeren einer Papiermülltonne ungewöhnliche Geräusche. Die alarmierte Feuerwehr entdeckt einen toten Mann.











In Bremen ermittelt die Polizei nach dem Fund eines Toten in einem Müllwagen. Arbeiter der Stadtreinigung hätten beim Leeren einer großen Papiermülltonne am Mittwoch „ungewöhnliche Geräusche“ gehört und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Deren Einsatzkräfte hätten dann die Heckklappe des Fahrzeugs geöffnet und den leblosen Mann entdeckt.