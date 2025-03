Von Bremen nach Mallorca: Passagier zu betrunken für Flieger - Pilot bricht Start ab

1 Der Pilot brach am Flughafen in Bremen den Start seiner Maschine ab. (Archivbild) Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein betrunkener Fluggast sorgt an Bord eines Flugzeugs nach Mallorca schon vor dem Start für Unruhe. Der Pilot stoppt noch auf dem Bremer Flugplatz seine Maschine und alarmiert die Bundespolizei.











Weil ein Passagier zu betrunken für einen Urlaubsflieger nach Mallorca war, hat ein Pilot am Flughafen in Bremen den Start seiner Maschine abgebrochen. Während der Pilot sein Flugzeug vom Typ Boeing 737 zur Startbahn steuerte, fiel der 53 Jahre alte Fluggast der Kabinencrew auf, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagt. Demnach ignorierte der Mann die Sicherheitshinweise und ging die Crew verbal aggressiv an. Der Pilot entschied sich daraufhin, mit seiner Maschine am Sonntagabend am Boden zur Startposition umzukehren und den Passagier vom Flug auszuschließen.