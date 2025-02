Bremen: Mann will in Auto einbrechen – und kommt nicht mehr raus

Mann will in Auto einbrechen – und kommt nicht mehr raus

Ein Mann ist in Bremen in ein Auto eingedrungen, schloss dann allerdings die Türen hinter sich und kam nicht mehr alleine heraus. Zeugen hatten den 37-Jährigen am Mittwochabend beobachtet, als er in das geparkte Auto einstieg und nach Wertsachen suchte, wie die Polizei mitteilte. Doch dann stellte der Mann fest: Die Türen ließen sich partout nicht öffnen, er saß auf der Rückbank fest.