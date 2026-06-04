Für Mord an Jungen 2004: Lebenslange Haft in Frankreich für deutschen Maskenmann

Im Prozess um den Mord an dem Jungen Jonathan 2004 hat ein französisches Gericht den deutschen Serientäter Martin N. zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieser hatte die Tat bis zuletzt abgestritten.
Nantes - In einem Prozess in Frankreich ist der in Deutschland bereits wegen dreifachen Kindsmordes verurteilte sogenannte Maskenmann wegen eines weiteren Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht im westfranzösischen Nantes sprach den 55-jährigen deutschen Serientäter Martin N. wegen des Mordes an dem damals zehnjährigen Jonathan im April 2004 schuldig, wie die Zeitungen "Le Parisien", "Le Figaro" und weitere französische Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Mit dem Urteil entsprach das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer betonte, der Mord trage "die Handschrift" des Angeklagten.